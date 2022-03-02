烏俄戰爭鋒火連天！「今日烏克蘭、明日台灣」，台灣萬一發生戰事，台中市的防空避難所是否足夠？市長盧秀燕2日受訪說，台中市是全國第二大城市，人口高達281萬人，需要非常多的防空避難室，到今年1月底為止，台中市有2萬4000座防空避難室，可供應將近800萬人防空避難，供需比是2.9倍，符合全國法令，我們希望尋求和平，備而不用，大家都能平安。

盧秀燕指出，只要有新申請建物，按照法規都必須設立防空避難室，這些資料當月就會交給警察局，警察局都會彙整；因為資料都是經年累月在做且隨時更新，同時市府每年都會舉辦相關演習，市府都有掌握相關資訊。

媒體詢問日前寒流來襲，造成東勢等山城高接梨寒害，農民損失慘重，市府會不會協助？盧秀燕表示，前不久台中也有寒流來，有農友反映這段時間高接梨有受損害情形，台中市政府農業局已編列預算，如果有高接梨因寒害受損的農友們，可以向當地區公所申請現金救助，一公頃6萬元，希望對農友損失達到補貼效果。