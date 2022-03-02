為協助太平洋流通前董事長李恆爭奪SOGO百貨經營權，立委蘇震清涉嫌收受2580萬元賄款，利用立委職權施壓經濟部，被依《貪汙治罪條例》利用職務上收受賄絡罪起訴。台北地院今開庭，蘇震清特地提供自己由知名測謊專家李錦明所做的測謊鑑定書，佐證自己沒收賄，但蒞庭的公訴檢察官認為，該報告非司法委託鑑定單位所出，不具證據能力，僅屬傳聞證據。

今天開庭前，還有一段小插曲，由於蘇震清原本向法官請假，但合議庭不准，後來才知蘇震清雖已退出民進黨，但依然參與民進黨立院黨團運作，今天黨團剛好要開會討論各委員會召委選舉事宜，於是向法官告假，絕非無故請假。

而這次出庭蘇震清律師團也有新面孔，今天上陣的全都是檢察官退役下來的律師，包括台北地檢署前檢察官張世和、士林地檢署前檢察官陳佳瑤，新面孔則是特偵組前檢察官楊榮宗。

同時，律師團也有新招，質疑當初檢方偵訊李恆隆的的錄音、錄影並不連續而有瑕疵，李自白行賄的筆錄跟錄音譯文內容有出入，認為有必要重新勘驗偵查光碟及調閱李的譯文以便對照。為此，蘇震清也當庭自訴檢察官、書記官涉犯變造刑事證據及公務員登載不實文書罪，要求法院另案審理。