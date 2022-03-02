由國寶級大木匠師陳天平帶領知名古蹟修復團隊，以傳統建築工法耗時7年修復的彰化百年古厝成美公堂，日前獲文化部頒發「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」管理維護優良獎，為讓更多民眾分享古蹟維護成果，管理單位成美文化園區宣布，即日起到3月底，民眾持故宮博物院所發行的「愛台灣博物館卡」，每天可免費入園1次。

彰化永靖成美公堂是由魏氏遷台第二代始祖魏尚瑩，在清光緒11年(1885年)間所建造，歷經30年擴建為今日所見的二進雙護龍格局，原本後代八大房子孫共居於此，但建築在921大地震後受破壞不堪使用。

921大地震左護龍毀損情況與目前樣貌。(成美文化園提供)

八房後代子孫、頂新國際集團魏氏兄弟，為保留閩客建築技藝並重建家族精神堡壘，以16年時間從各房取得土地產權，並在2005年由魏氏兄弟排行老三的魏應充主導啟動修復工程，全案由知名建築師姚仁祿擔任總體規畫創意長、國寶級大木匠師陳天平帶領知名匠師團隊，以傳統建築工法，耗費7年完成。

修舊如舊，是將建築修復回舊貌，例如，「繼善廳」的匾額佚失，「人間國寶」木雕大師施鎮洋從另一個留存的「垂裕廳」匾額發現其表面肌理凹凸不平，研判是由大小不一的砂石平鋪而成。

為了還原這對匾額的樣貌，施鎮洋特別在匾字鐫刻完畢後，於表面先上乾漆，並且在乾漆未完全乾燥前，將細砂均勻灑在匾額表面，再上兩道乾漆、一層朱漆及安金箔，呈現匾額原貌，也還原傳統工法與知識。

文化部古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑歷經3個月，此次評選首次採「米其林」規格，以團體勘查及秘密客的方式進行評鑑，以確保日常維護作為之落實。今年共33間參加甄選，僅8間入選優良獎，成美公堂是彰化唯一獲得維護優良獎的單位。

管理單位成美文化園區執行長章嘉和表示，成美公堂2008年經彰化縣府登錄為歷史建築，這次獲評鑑優良獎是很大的肯定。為了讓更多民眾關注並參與文化古蹟的保存與傳承，3月1日到31日，將開放持「愛台灣博物館卡」的民眾免費入園。