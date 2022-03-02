好市多商品常推出優惠吸引消費者搶購，近日一名女網友到好市多買一袋貝果，結帳時收銀員告知她有買一送一優惠，她開心地又返回商品區再拿了一袋，並將好康訊息分享給網友，沒想到知情的會員卻說，商品價卡上有標註12入貝果139元，一袋僅6個，所以一次就是要買兩袋，並非真的買一送一。

原PO昨（1）日於臉書社團《好市多商品經驗老實說》指出，下午到好市多採買，到結帳櫃檯結帳時，收銀員告知她購買的貝果有買一送一，她又再返回麵包區拿了一袋，順便看了商品價卡，發現上頭並沒有標註有優惠，她開心地說「買一送一不限口味，真的很划算」。

貼文曝光後，知情的會員紛紛表示，「妳被收銀員騙了，妳一定是第一次買貝果的人，好市多貝果一次要買就是要拿兩袋」、「店員真的很會說話，妳沒發現妳差點被好市多騙走6個貝果嗎？」、「啊！店員也太高招，好市多貝果本來就一次要買12個喔」、「商品價卡上有標註貝果12入，但一袋是6入，本來就要拿兩袋啊」、「店員好聰明喔！懂得用話術讓客人開心，妳整個龍心大悅了」。

原PO看完網友的回覆後，也相當震驚，「真的長知識了，這樣12入139元真的比我想得還要便宜」。