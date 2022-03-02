白俄羅斯總統魯卡申柯支持俄羅斯出兵烏克蘭，也成為西方鎖定制裁的對象；日本首相岸田文雄今天表示，本週內將啟動對白俄羅斯的制裁措施。

日本時事通信社報導，岸田今天在參議院預算委員會答詢時表示，鑒於白俄羅斯對俄羅斯入侵烏克蘭有明顯的關聯，日本對魯卡申柯（Alexander Lukashenko）等個人與團體的制裁措施，以及對白俄禁止出口商品等，將在本週內啟動。

此外，對於日本前首相安倍晉三2月27日指讓美軍在日本部署核武的「共有核武器」概念，不該視為禁忌，應加以討論一事，岸田重申「非核三原則」，表示政府難以允許共有核武概念，也沒有考慮要啟動討論。

非核三原則即「不擁有、不生產、不引進」核武器，為日本政府於1967年所宣布之防衛政策。

對於預定將在今年底修改的外交與安全保障基本方針「國家安全保障戰略」，岸田表示，將借鑑本次俄羅斯入侵烏克蘭來進行規劃。