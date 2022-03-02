竹北市光明商圈停車位不足，縣府投入3.5億元將光明一路停6停車場地下化，地面打造共融式公園，目前公園設施已完成，3月完成驗收後正式開放，不少親子已搶先體驗，停車場則預計6月啟用，停車空間是原先的3.5倍，將能改善光明商圈停車問題。

竹北市光明商圈周邊餐廳、診所和銀行林立，平時車潮就多，原有停車場車位及路邊汽機車停車格不足，每到用餐時間尤其是假日，停車經常一位難求，周邊道路經常出現違規停車，消費者找不到停車位，也抱怨連連。

縣府向交通部公路總局爭取「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」，辦理竹北市光明一路停6停車場興建工程，將原有的103格平面停車位，改建為地下兩層立體停車場，工程範圍並擴大至兒十公園及文和街。

交旅處長游志祥說，兒十公園設施老舊，透過停六改建重新打造成共融式公園，將能與文化局演藝廳、文化公園、爬蟲兩棲公園及豆子埔溪，整合為一個完整藍綠帶空間。

停六在2019年9月動工，規畫362格汽車停車位和76格機車停車位，是原先停車位的3.5倍，2019年9月動工，原定去年底完工，但受到疫情影響，國內公共工程出現缺料缺工問題，縣府同意承作廠商展延，預定6月正式啟用。

兒十公園在拆除罐頭式遊具，地下做為停車場空間，地面打造共融式公園，採多元主題式分齡分區，設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區等休閒及綠化空間，拆除圍籬後不少親子已搶先體驗，縣府預定3月完成驗收正式開放。