日前1名網友在主管要求他傳東西到公司群組時，不小心手滑誤傳了自己的內褲照，當下群組有10人秒讀，糗到不行，發文詢問要如何是好，不料網友的回答卻是:「去波蘭！現在」、「我也要看 幫我加入群組」、「如果老闆突然直接加薪，你就知道該怎麼辦了」另原po看完頻頻苦笑。

原po在社群網站《Dcard》上發文寫下，某日主管要求他傳訊息到公司群組時，自己一個不小心，把有露臉且雙腿開開，搔首弄姿的內褲照外流到群組，雖然馬上收回，但早已有10人秒讀，讓他恨不得直接挖洞鑽下去，尷尬之餘po文詢問大家該如何是好。

1名網友po文寫下，自己不小心將內褲照傳到群組，網笑翻。(取自Dcard)

不料網友們看到後紛紛笑說:「去波蘭！現在」、「我也要看，幫我加入群組」、「直接問秒讀的10人：今年尾牙我這樣上場，可以直接拿大獎嗎？」、「我要是你，我就一頭撞牆屎去」、「以後老闆就會把你調職當他的私人秘書，每晚陪他在他辦公室加班」、「如果老闆突然直接加薪，你就知道該怎麼辦了」。