新竹縣客家人在元宵節後陸續開始掃墓，因新竹風大，常傳燒紙錢或放鞭炮引發雜草燃燒火警，因這2個月來已發生100多件雜草火警，新竹縣消防局動員全縣各消防分隊到縣內各鄉鎮公墓巡視，進行「四不二記得」掃墓宣導，避免慎終追遠的孝心，因一時疏失，讓掃墓變成燒墓。

縣長楊文科表示，年節前已請各鄉、鎮及市公所協助進行公墓的除草工作，以降低墓地火警的發生率，因客家人掃墓時間不一，並不用採取人流分散措施，希望民眾配合中央防疫規定，保持社交距離並配戴口罩。

楊文科提醒掃墓民眾「四不二記得」，就是「不」任意焚燒雜草，「不」隨意丟菸蒂，「不」讓冥紙飛揚，「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼，「記得」隨手收拾垃圾，希望大家一起努力，確保公共安全。

新竹縣消防局統計，去年1到4月雜草火警（包含公墓）有448件，今年統計到3月1日有100多件，讓警義消滅火疲於奔命，19個消防分隊將持續進行公墓防火宣導到清明節為止。

環保局表示，掃墓時緬懷已故先祖，誠心和敬意最重要，為減少空汙，建議改為少金、少香、少炮的環保祭祀，若民眾點火燃燒雜草、枯枝，釀成山林火災，影響空氣品質，該局接獲通報將到場告，依違反空氣汙染防制法開罰，最高可罰10萬元。

環保局建議民眾若能利用全家、OK、統一、萊爾富等四大超商事務機平台系統捐款給社福團體，用做公益取代燒紙錢，更是功德一件。