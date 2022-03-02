日前寒流一波波來襲，因急性腹瀉就醫人數大增，其中以感染「諾羅病毒」佔大多數。光田醫院兒科醫師黃中明說，日前有名4歲就讀幼兒園女童因嘔吐、水瀉不適掛急診並住院治療，照顧她的阿嬤與父母也出現同症狀，「一人得病、全家都遭殃」；醫師預估仍會持續流行一陣子，為人父母千萬別掉以輕心，把握「濕洗手」關鍵預防。

黃中明說，天冷是病毒性腸胃炎的好發期，不論是輪狀病毒或是諾羅病毒，就算用酒精等乾洗手都無法完全殺掉病毒。病毒性腸胃炎主要透過糞口途徑傳染，只要有10~20顆病毒顆粒即可致病，尤其小朋友喜歡用手亂摸，食物一拿就往嘴巴塞容易因此感染，飛沫的傳染力非常強，接觸者也難擋被傳染的風險。

黃中明指出，一名4歲就讀幼兒園的女童，因為腹瀉、嘔吐嚴重，半夜哭鬧不停，家長緊急掛急診就醫，因脫水嚴重，安排住院打點滴休養治療。女童住院期間，醫護卻發現陪同的阿嬤面色凝重，一問之下阿嬤才說感覺頭痛、全身痠痛不適，醫師提醒可能被孫女傳染「諾羅病毒」，趕緊掛肝膽腸胃科檢查，女童的父母、甚至同班同學都被傳染。

黃中明強調，「諾羅病毒」每個人都可能感染，症狀多以嘔吐、水瀉為主，部分會有發燒症狀，成人則以全身痠痛、頭痛、倦怠為主；「輪狀病毒」則好發在6個月至3歲幼兒，症狀以嘔吐、發燒、水瀉，嚴重恐危及性命，建議家長在新生兒6個月以前施打疫苗預防。

黃中明提醒，因病毒性腸胃炎的症狀與許多疾病類似，曾有腦膜炎、菌血症患者因誤診，而延誤治療的例子，潛藏許多危機。而1月開始出現零星幼兒感染COVID-19個案，數據顯示其中有4~6％的症狀也是嘔吐跟腹瀉，難以分辨，如出現嘔吐、腹瀉等症狀應儘速就醫。