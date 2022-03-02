龍華科大師生從「三洽水環境教育中心」的重視生態環境的理念出發，打造相關視覺形象設計。 (龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

位於桃園市龍潭區的「三洽水環境教育中心」，是全國第一個農村社區經由環保署認證通過的環境教育設施，龍華科大藝文中心主任蘇文祥帶領學生，前進當地，打造農村再生社區，並逐步落實永續產業發展模式，實現人與自然和諧共生之願景。

「三洽水環境教育中心」環境清幽，村前種茶葉，後植苦茶林，園區中秉持需求減量、開發減量思維，在日常生活中落實環境永續的理念，不僅是客家傳統生活教室，同時也是桃園市十大環境教育場所之一。

為推動友善生態環境，並實踐地方創生，蘇文祥帶領師生團隊，從地方創生、農業精神與人文教育等概念融合專業，呈現出三洽水環教中心創意能源，保存農村原有的古樸地貌與生態資源，同時落實友善環境耕作農產品里山倡議精神，亦兼顧生物多樣性，推動農田友善生產納入國土生態保育綠色網絡，將農村再生社區，逐步落實永續產業發展模式，實現人與自然和諧共生之願景。

蘇文祥表示，透過招募的方式，已在該中心進行6場次課程的在地創生交流，學員來自四面八方。過程中，以打工假期、試駐、試營運等形式，招募訪客或「關係人口」體驗農村生活，支援不同階段的移居和交流等多層次活動，且要積極接收大眾對「地方性」的情感，包括人、事與景等故事，提升地方上的認知與理解。

蘇文祥也說，師生團隊並盤點整頓地方上的環境與特色，提供客觀建議，作為強化返鄉支持系統的依據，詳實記錄歷程並在官方網站行銷、擴大招募。團隊同時也推動打工換宿補助、遊學計畫及地方協力團體，將串連都市與鄉村的企業和學校，讓更多人與地方社會和經濟產生關聯，延長人在地方停留的時間，讓地方內外的人有更多交流。

蘇文祥提到，除透過課程導入，由學子參與地方誌設計，並藉由龍華師生群體專業，一同整合參與平台上的教育、生活與關懷，也共同推動環境教育、生態旅遊，並開始逐年招募大學在學學生與青年人力參與，相信能夠青年在地獲得，同時也留下在地繼續永續服務。

蘇文祥強調，農村不再是農村，更可以成為實踐社會責任與生態教育的共好場域，由三洽水環教中心攜手龍華師生們共同打造，將場域上的刻板印象再次翻轉，就地取材的方式經營在地性的特色，以多元、永續的精神反應一場生態冒險的農村再生行動。期能透過參與學子連動影響下，認同臺灣土地與青農返鄉發展的精神，共同建立在地性的人文、地景與產業資源，藉以反饋在青創基地建立的基礎，在地永續。