國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心鬆綁6項防疫管制，縣長楊文科宣布即日起至31日，適度放寬部分機構及活動可免戴口罩，市區公車等大眾運輸開放飲食等，各社福機構也依規開放探視，提醒民眾防疫雖微解封，仍要記得隨身攜帶口罩。

縣府社會處指出，因應適度放寬措施，新竹縣托嬰中心依中央指引辦理並謝絕訪客，托育資源中心採預約制開放親子遊戲、親子活動及教具、玩具借閱服務，可容納12組，網路預約6組、現場6組。

另外，兒少社福機構、長照機構、身障機構有條件開放預約探視及訪客管理，每名住民訪客人數不超過3人、探視者須出示3日內自費篩檢陰性證明，完成疫苗追加劑接種達14日以上，或確定病例符合檢驗解隔離條件且距發病日3個月內者免附。

長青學苑春季班正常開課，社區關懷據點開放領餐或共餐，參與健康促進活動時可免戴口罩。社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動時，拍照、主持、致詞、講課等談話性質或從事運動，得免配戴口罩，若與不特定對象無法保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離時，仍應配戴口罩。用餐開放逐桌敬酒。

交旅處則表示，市區公車比照高鐵、台鐵、公路客運等運具，配合中央規定開放飲食，遊樂區總量管制維持園區最大承載量100％，園區內可飲食。

文化局表示，目前仍維持進入文化局各場館與園區前需量測體溫、實聯制與消毒手部，保持社交距離等防疫措施。

楊文科提醒民眾，自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。