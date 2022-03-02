援助烏克蘭設捐款專戶 蔡英文宣布：將和賴清德、蘇貞昌捐1個月所得

俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡、流離失所，引發全球關注。對於侵略行為，總統蔡英文今(2日)下午強調，台灣作為國際社會的一員，除了表達嚴厲的譴責、參與對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，對烏克蘭的人道救援也已啟動，台灣沒有缺席，也全力支援烏克蘭，而外交部會公布援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立之後「我和副總統賴清德以及蘇貞昌院長將會分別捐出一個月所得！」

蔡英文下午在民進黨中執會前發表談話，她說，台灣除了參與對國際對俄羅斯經濟制裁， 還有人道救援，外交部會公布援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立之後，她和副總統賴清德以及蘇貞昌院長將會分別捐出一個月所得，希望國人同胞、全體黨公職夥伴能夠全力響應這項行動，堅定向世界表達台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。

蔡英文提到，上午接見拜登總統派來的美國跨黨派資深代表團，明天也要和前國務卿蓬佩奧見面，美國用實際行動展現對民主台灣堅若磐石的支持，同時全球民主夥伴也紛紛發生力挺台灣，此時此刻，台灣沒有不團結本錢；她重申無論面對如何嚴峻挑戰，民主是唯一選項，團結是唯一方法，民進黨一定要更團結，要凝聚台灣團結意識，確保國家主權和民主自由和防衛能力，確保得到更多支持。