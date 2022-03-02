眾所皆知打完新冠肺炎疫苗應避免激烈運動，而一名女網友分享，228連假期間男友不信邪打完疫苗就進行「人與人的連結」，豈料她一個轉身，才發現男友像「林黛玉」一樣虛弱，讓她無奈地笑出聲。

女網友在論壇《Dcard》感情板發文，透露228連假時她與男友訂好景觀飯店，而難得在外頭過夜，兩人便開始做一些「乒乒乓乓」的事情，結果到重頭戲時，她發現身後的活塞運動突然停下，回頭一看才驚覺男友猶如《紅樓夢》的女主角林黛玉，看起來非常虛弱，還說自己頭暈反胃想吐。

原PO表示，她當下趕緊清潔完就讓男友在床上躺著休息，還替對方喬枕頭扮演一位體貼的女友；事後兩人探討原因，才發現剛打完新冠肺炎疫苗，一周內不能做激烈運動，而看男友一臉委屈碎念想求歡，實在讓她哭笑不得，只好一人泡澡欣賞窗外的漂亮景色。

文章發布在網路上後，不少網友留言回應，引起網友熱烈討論，不少網友說，「林黛玉也太好笑 哈哈哈哈原po講話方式好可愛」、「記憶體超載無法運算造成當機」、「真是體貼的女友，好好笑」、「醫生明明有說過不能劇烈運動」、「尷尬我以為是馬上風的前兆」、「對不起我看成你跟你男友在做愛的時候打乒乓球」。