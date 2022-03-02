身兼黨主席蔡英文總統今中執會前發表談話，蔡英文表示，外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和副總統賴清德，及行政院長蘇貞昌，也將會分別捐出一個月所得。

蔡英文指出，去年1218公投所做的努力。民進黨堅定捍衛執政的理想與政策，而台灣人民也向世界展現了，台灣走向世界的決心。

她說，1218公投的結果，堅持理想、展現執政績效，全黨團結一致，就能夠得到人民的信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

她指出，這陣子，全世界都在關注烏克蘭情勢。全世界都看到，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛自己的國家、捍衛民主自由。烏克蘭人民的決心，讓世界動容，讓台灣人感同身受。

她說，抵抗侵略，自助人助。因為烏克蘭人民的團結意志，全球民主夥伴也更加緊密團結，支持烏克蘭的力量，也越來越強大。身為全球民主夥伴的一員，台灣沒有缺席，也全力支援烏克蘭。

她指出，台灣除了參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和副總統賴清德，及行政院長蘇貞昌，也將會分別捐出一個月所得。

她希望，國人同胞，以及全體黨公職夥伴，能夠全力響應這項行動，堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。

她表示，當前國際情勢正在發生重大且迅速的變局，與此同時，全世界也高度關注台灣。

她說，今天上午，她在總統府接見了美國拜登總統派遣的跨黨派資深代表團，明天也要和美國前國務卿龐培歐見面。美國用實際行動，展現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲，力挺台灣。

她說，此時此刻，身處民主前緣的台灣，沒有不團結的本錢。她說過，「無論面對如何嚴峻的挑戰，民主是我們唯一的選項，團結是我們唯一的方法」。

她表示，民進黨是執政黨，一定要更團結！要凝聚台灣的團結意志，確保國家主權，確保民主自由，確保防衛能力，確保得到更多的國際支持。

她強調，「這是支持者對我們的期待，也是台灣人民對我們的託付」。尤其在國際重大變局的此時此刻，希望所有黨公職夥伴，堅守責任，團結彼此、守護國家、壯大台灣。