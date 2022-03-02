陳秀熙指出維持安全防疫解封指數的5項重點。圖取自防疫科學直播

本土疫情趨於穩定，三月起台灣境內、外防疫措施漸鬆綁，台大公衛學院學者陳秀熙指出，未來境外移入人數控制在350人以下、解封指數小於1，就可再鬆綁解封，呼籲民眾持續施打第三劑，增強群體保護力。但國內12歲以下學童至今無疫苗可打，陳秀熙提醒，0-10歲兒童，會是台灣滾動式解封下的重要安全指標，每周上限要維持60人以下。

隨著國際陸續解封，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天根據全球個國家疫苗施打的保護力、以及自然感染的保護力，來計算不同國家的「安全防疫解封指數」，說明是否有條件解封。

陳秀熙指出，根據計算後可發現美國安全防疫解封指數在2月2日後小於1，免疫保護力達71％，即自然感染34％、第二、三劑疫苗保護力37％）；英國在2月21日後安全防疫解封指數小於1，免疫保護力高達87％（自然感染26％、疫苗保護力61％）這兩個國家具群體免疫效果，因此有條件走向與病毒共存的趨勢，但代價是，需付出17至29萬的人命。

台灣則是自1月底開始小於1，整體免疫保護力可達73％，但以疫苗的73％為主，自然感染僅0.01％。

陳秀熙表示，台灣從群聚感染走向動態清零，恢復新常態生活，靠的是快速接種疫苗提高的整體保護力，而不是只有0.01的自然感染，如今要考儘快進入第三劑疫苗施打，才能可服疫苗失效問題。

接下來高規格境外移入指標則為重點，國內目前每周境外移入人數居高不下，若每周境外移入住院人數超過350人醫療量能受到挑戰，就會影響邊境解封，因此每周人數小於350人、解封指數小於1，就可持續鬆綁解封。

此外，陳秀熙直言，全世界為何至今無法與病毒共存，其中與兒童安全防疫指數有關。陳秀熙解釋，以台灣每10萬人來計算，0-10歲感染Omicron機率為7.3，大於10歲以上則為3.5，主要是因沒打過疫苗、缺乏免疫保護力影響，故小於10歲的兒童也是重要指標。

陳秀熙表示，雖國內每周兒童確診人數約7名，遠低於兒童安全防疫指數上限的每周60名，但目前台灣採滾動式解封，仍不可忽視兒童安全指標，若犧牲0-10歲兒童，是否會產生long-covid現象也需持續關注。

國內暫無提供12歲以下學童施打疫苗，陳秀熙提到，疫苗效益及安全性評估很重要，以輝瑞疫苗來說，接種後可有效降低ICU住院率，臨床統計，未接種者住院後有42％需要使用ICU，接種者僅11％，比例明顯下降。