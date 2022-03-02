《頭七》1日晚間公開正式海報，邪門氛圍嚇壞網友。（皮諾丘電影提供）

Selina（任家萱）主演鬼片《頭七》，首次挑戰大銀幕演技，向來膽小怕鬼的她必須真實呈現撞鬼的驚恐情緒與表情，有不少動作追逐場景，還要吊鋼絲，被劇組操到不行，但Selina絲毫不叫苦，並且下定決心要將表演做到做好，展現問鼎鬼后好演技，自我要求極高的她，不只在戲裡惡夢連連，下戲後仍夢見自己「隱私被侵犯」，醒來之後相當害怕：「出現了所有我害怕的東西！」

Selina表示平日向來「敬鬼神而遠之」，只要離開家，身上都會帶一些讓心裡安定作用的黑曜石，而不論是去外地工作或出遊，在飯店房間外都會先按門鈴、敲門，然後在心裡說聲：「打擾了！」此次卻要主演鬼片，讓她連睡覺都無法心安，回憶起當時做的惡夢仍歷歷在目，所有細節都印在腦海中，她先夢見在家睡覺，一張開眼睛卻看到攝影機在床邊對準自己，當下覺得憤怒，「立刻拿手去擋鏡頭，還把攝影機電源關掉、把所有人趕走。」

沒想到惡夢還沒結束，Selina接著夢到有一大推蟲出現在房間裡，她走去客廳拿電蚊拍，卻聽到臥房的吹風機被打開，回到房間時吹風機又被關上，她無奈說：「然後我就做了所有恐怖片裡女主角會做的事，比如去摸了吹風機。」發現吹風機還熱熱的，她心裡發毛，想打電話求救時，看見門半掩的更衣間竟開著燈，「正當我要去關燈的時候，一隻手就摸上了我的手。」

Selina在夢裡甚至跪在床邊向各方神明開始禱告，夢中境遇彷彿就像各鬼片情節大集合，終於從惡夢驚醒解脫後，最令她生氣的是，「夢裡的場景是在我家，應該是最安全的地方，卻出現了所有我害怕的東西，像隱私被侵犯、一堆的蟲和好兄弟。」也讓她驚覺：「怎麼會做那麼恐怖的夢！」電影4月1日在台上映。