大甲高中有2人數A滿級分，單科滿級分人次成長達去年2.5倍。（大甲高中提供）

111年度大學學測成績公布，大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分，是去年的2.5倍成績大幅成長。校方指出，其中陳禾儒同學包辦國文、數學A、數學B及自然4科滿級分合計60級分、英文則是達頂標的14級分，以自然組科系採計的四科成績為59級分，可望錄取醫學系、牙醫系或台大電機系等。

大甲高中指出，號稱史上最難的數學A滿級分全國僅789人，其中大甲高中就佔2人，陳禾儒及蕭亦傑同學拿下15級分滿級分，表現十分優異。家長會長謝東達代表家長會致贈獎學金給滿級分的同學，嘉許學生的優異表現。

陳禾儒同學是個個性沉穩、喜歡思考的孩子，很特別的，禾儒在班上總是喜歡坐在最後一排，這樣可以有比較開闊的空間；禾儒上課非常專注，會提前預習上課進度，甚至超前老師的教學進度，將時間做有效率的利用。

陳禾儒除專注在課業，還喜歡音樂創作會自己填詞譜曲，會彈奏鋼琴，並發揮所長幫班上話劇比賽寫作劇本；更難得的，禾儒有一顆善良且孝順的心，熱心公益且關心社會，尤其感念祖父母的照顧，考慮志願時希望選擇交通方便的學校，這樣上大學後可以常回來探望祖父母。

另一位數學A滿級分的蕭亦傑同學，升上高中對數理方面很有興趣，高二、高三選讀化學選修課程，參加自然科學研究社，是個聰明有想法的學生。李品萱同學喜歡旅行拓展視野，曾經一個人完成長途旅行，旅行中的見聞成為國文作文書寫時的元素與題材，很高興獲得國文滿級分。

英文滿級分的洪渝茹同學在學測前一度陷入低潮，幾次模擬考表現不理想，在調整態度及策略後，突破自我獲得佳績。喜歡追火車的潘翊嘉同學，對台灣的蒸汽火車及鐵道文化著迷，就讀自然組的他具有人文情懷，社會科考取滿級分。

大甲高中校長蕭建華表示，今年的學測成績優異，要歸功於老師對同學們的辛勤教導。恭喜陳禾儒同學自然組科系採計的四科成績，可錄取醫學系、牙醫系或台大電機系。學校接下來要協助同學大學繁星及申請入學，讓同學們都能找到一條適合自己的升學之路。