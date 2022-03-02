NBA籃網隊台裔老闆蔡崇信日前因違反勞資協議遭罰款，但其中與籃網隊並無關係，而是WNBA的紐約自由人隊，他因讓球隊成員搭乘私人包機，被聯盟罰款50萬美金(約台幣1400萬元)，創下此聯盟最高額罰款紀錄，而他雖然是出自好意，但確實違背勞資協議(CBA)規定。

BREAKING from @howardmegdal for @SInow: The WNBA fined the New York Liberty $500K—down from $1M—for taking chartered flights last season, against CBA rules. Options floated by the league’s general counsel included possible termination of the franchise https://t.co/PIp71dJSZt — Julie Kliegman (@jmkliegman) March 1, 2022

據外媒《運動畫刊》指出，蔡崇信因多次讓WNBA球員乘坐私人包機而遭罰款，原先金額是100萬美元，經上訴才縮減到50萬美元，但仍創下聯盟最高罰款紀錄。而WNBA女子球員薪水不高眾人皆知，同樣她們能享受的福利也遠遠不及NBA球員。

WNBA球員從2020年聯盟改制前只能搭一般經濟艙飛行，直到新條款出爐後，「才能」搭豪華經濟艙，或同等升級經濟艙，而這仍是因為薪資考量，聯盟顧及財力較差小球隊，避免頂級球星為高薪加盟豪門，不過身為世界最頂尖女子職籃，這樣的待遇確實有點令人訝異。

WNBA球星一直以來待遇都不佳，同樣在2020年勞資協議改革下才有所成長，當時聯盟和球員工會簽下一份8年合約，讓球員的薪水有所增加，而在改制前他們的收入只能用悽慘來形容，2019年一則報導指出，柯瑞(Stephen Curry)2019-2020賽季所得就比WNBA全體球員收入總和三倍還多！