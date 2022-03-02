台中市長盧秀燕、烏克蘭藝術家伊凡‧葉何羅夫，希望大家為烏克蘭。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

俄烏戰火未休，定居台中市清水區的烏克蘭藝術家伊凡‧葉何羅夫，畫筆下的台中景色，伊金黃的稻穗、翠綠的田埂小徑，紅磚矮房在碧藍天空下，

看見美麗的台中，台中市長盧秀燕表示，與大家一起為烏克蘭祈禱，祈願儘速停戰，終結爭端，止息死難，撫慰悲傷。

「這是烏克蘭藝術家伊凡‧葉何羅夫畫筆下的台中景色」，伊凡夫妻日前來台中市府拜訪，分享畫作並表示希望未來能透過繪畫，讓更多人看見台中的美好。

盧秀燕説，非常感謝烏克蘭籍的伊凡，讓各界看見台中。

伊凡在台結婚定居，隨著妻子移居故鄉台中清水，清水小鎮常是畫作中的主題。

盧秀燕與伊凡訪談過程中，聊到他的故鄉烏克蘭，以及曾生活過的城市基輔。

盧秀燕表示，可以感受到伊凡與妻子的擔憂，但不幸結果還是發生了戰火，「戰爭不只摧毀城市，也埋下仇恨的種子」。

「與大家一起為烏克蘭祈禱」，盧秀燕祈願盡速停戰，終結爭端，伊凡在台中居住能感受台中溫暖的人情味，發揮更多的繪畫才華，畫出更多的作品。