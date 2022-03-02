竹北市人口成長快速，縣府積極布建友善育兒環境，為增加新竹縣婦幼館服務能量，將執行二樓增建工程，近期將公告上網招標，館內9個單位中有7個已暫時搬移至其他位置持續服務，提醒民眾別跑錯地方。

縣長楊文科說，台灣邁入少子化社會，但新竹縣人口數穩定成長 提升兒少設施和婦幼服務品質刻不容緩，新竹縣婦幼館使用已14年，空間環境將透過增建，全面改善升級，提升服務能量。

社會處長李國祿說，新竹縣婦幼館設有家庭教育中心、家庭福利服務中心、托育資源中心和社會處兒少保護辦公室，二樓增建工程將重新盤點服務空間，全面健檢建築物，主軸將發展為新竹縣第一所日間早期療育托育機構，建置全新的托育資源中心空間設備，擴大婦女和新住民社會福利資源。

婦幼館館內有9個單位，現代婦女教育基金會、中華人權兒童協會、社團法人世界和平會、新竹縣托育資源服務中心、新竹縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心、新竹縣婦女福利服務中心、新竹縣新住民家庭服務中心等7個位都已搬遷。

新竹縣托育資源中心搬遷至新竹縣第二運動場，2日重新開館，遊戲室及借閱室採線上預約方式，民眾可以隨時關注臉書「新竹縣托育資源中心」粉絲專頁。

新竹縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心及新竹縣婦女福利服務中心，搬移至竹北市福興路1011號1F及2F。新竹縣新住民家庭服務中心則移至竹北市縣政十一街71號3樓。

另外，教育局家庭教育中心及新竹縣警局交通警察隊，將配合增建工程，預計6月底前搬遷至新竹縣第二運動場。