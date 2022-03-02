國內新冠疫苗第3劑接種率突破4成，但有基層診所抱怨，幫忙打疫苗領到的補助金沒有固定入帳時間，中央流行疫情指揮中心今表示，新冠疫苗接種處置費及獎勵金採每月結算，目前已核發至去年12月；績效獎勵則採每季結算，目前已撥付至去年11月。指揮中心指揮官陳時中允諾，將請相關單位盡快處理，讓醫療院所能及時拿到相關費用。

指揮中心表示，為鼓勵合約醫療院所協助新冠疫苗接種作業，除每劑次補助100元接種處置費外，亦提供獎勵措施，項目包含按接種人次提供獎勵、醫療院所達每月目標接種人次提供接種獎勵及再加給績效獎勵等，目前已陸續撥付新台幣67.6億元。

指揮中心發言人莊人祥說明，處置費採每月結算，目前已結算到去年12月底，總計約34.7億元；案接種人次獎勵費也已撥付至去年12月底，總金額為29.5億元；另外為鼓勵醫療院所接種，每月達目標人次的績效獎勵，採每季撥付，目前已撥付到去年11月，約3.4億元，至於去年12月至今年1月的資料正在核算。

莊人祥補充，由於接種資料非常龐大，後續需要針對各醫事機構代碼進行檢核，排除非合約醫療院所及異常重複的資料，才會進行核算及撥付作業，因此無法立即撥付；待資料確認後，將盡速撥給健保署代發。

陳時中表示，醫療院所很辛苦，但資料量確實是很龐大，目前全台約接種4700多萬人次，數目很龐大，會請行政單位盡快處理，讓大家能夠及時拿到相關費用。

指揮中心提醒，為避免因異常接種資料之多重修正作業及核算，亦請地方政府衛生局督導合約醫療院所進行接種作業前應先行檢查系統之設定，於每日上傳接種資料應先行檢視接種單位及使用批號正確無誤再執行每日上傳接種資料等作業，提升民眾接種資料之正確性。