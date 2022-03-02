外交部繼2月24日安排撤僑專車將第一批滯烏國人安全撤至波蘭後，於台北時間3月2日上午約11時順利安排第二台專車，將受困於烏克蘭基輔、東部以及東南部的11名國人順利撤離至波蘭。目前國人仍滯留在烏克蘭境內共計9人。

外交部指出，第二台撤僑專車共搭載20人，除了11名國人外，其餘為國人配偶及烏籍眷屬；外交部基於人道救難考量，一視同仁，全數載運至波蘭，並請駐波蘭代表處及外貿協會基輔台貿中心派員前往烏波邊境接應照料，後續將尊重國人的意願提供返國或前往其他國家的必要協助。

外交部表示，加計之前外交部第一波透過駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處、駐斯洛伐克代表處共同合作協助，以及經駐處懇勸自行撤離的國人，總計已有47位在烏克蘭的我國僑民順利離開烏克蘭。

外交部統計，目前國人仍滯留在烏克蘭境內計有基輔7人（增加2名新生子女及1名剛聯繫上的國人），烏國南部奧德薩1人，以及西烏利維夫市1人，共計9人。駐俄羅斯代表處、基輔台灣貿易中心均持續透過通訊軟體群組，積極聯繫關心，提供最新訊息及安全建議，確保他們的人身安全。

外交部再次呼籲國人避免前往烏克蘭，同時強烈建議仍滯留在烏克蘭境內的國人儘速離境，前往安全地區。倘仍有尚未與我駐外館處聯繫的滯烏國人，請立即主動撥打駐俄羅斯代表處緊急電話＋7-969-008-6111；或撥打基輔台貿中心電話：＋380-44-537-0982。