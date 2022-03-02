台中市知名的明道中學，上月中旬舉辦國三學生第一次「學業競試」後，因工程師更新電腦系統時出現故障，導致已完成讀卡的數學科選擇題成績全部「消失」，校方尋求補助方法卻無效，決定3月2日讓國三共950名學生全部重考，引發部分學生反彈，在臉書「靠北明道」表達不滿。

校方指出，學校的學業競試是作為國三學生校內預選直升的參考成績，約占10％比例，並採取仿會考的5科考試方式，並於今年2月14、15日完成第一次競試；考試後各科成績讀卡系統則由外包商負責維護、修繕，但系統完成讀卡並儲存資料及備份後，外包商接著進行系統更新，意外就此發生。

「創校50年來第一次遇到這樣的狀況」，明道中學副校長陳炤華表示，外包工程師在進行更新過程中出現數次故障，後來雖一一排除，但可能是故障次數太多，導致試讀卡片出現不正常的回寫，並刪除原本的資料，學校在考完試2天後發現此問題，立即嘗試追回消失的資料卻無果，只好重新進行讀卡。

陳炤華強調，包括國文、英文、社會及自然科因答案卡都還在，重新讀卡後成績沒問題，但因今年試題是仿新課綱的考試方式，數學科選擇與非選題都在同一張試券上，讀卡後已將試卷發還學生進行手寫試題的更正，無法再追回原試卷，只好決定3月2日重考，並於2月23日發出聲明向家長及學生致歉。

雖校方強調已盡力彌補，將影響降到最低，仍有部分學生不滿，在臉書靠北明道中PO文指「為何學校出包、廠商出錯，卻要學生承擔」，PO文學生並呼籲校方道歉，對造成學生的損害負起責任。