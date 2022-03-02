台南房價進入主升段，近2年漲幅明顯，根據內政部預售屋實價登錄最新公布，台南今年最貴住宅出現在東區平實營區的「世界．巨星」，成交價單坪達50萬元，一舉突破台南房價天花板，首度站上5字頭大關。居次的是安平區的「誠美拾光」單坪44.6萬元，北區「西門大院」也以單坪43.3萬元緊追在後，專家分析，儘管目前出現「價量背離」趨勢，但受地價、營建成本飆漲影響，房市仍呈緩漲格局。

台南市區一地難求，和宜建設在東區平實營區生活圈平實路旁，推出「世界．巨星」，坪數規劃36~53坪，緊鄰南紡購物中心商圈，周邊生活機能便利，成為熱門購屋區段。根據實價登錄公布，今年1月首度出現單坪50萬元的成交紀錄，改寫台南房市紀錄。

台南市代銷公會理事長陳雨利分析，目前成交價已出現50萬元紀錄，豐邑建設2019年在平實營區取得的土地價格，已飆到每坪98.8萬元，創下台南公有土地標售天價記錄，加上目前缺工、缺料，又有飆漲的營建成本，預估未來區段新大樓建案每坪開價恐將從50萬元起跳。

米多司廣告協理蔡宸祐分析，上一波買氣是置產、投資客持續加碼，隨政府打炒房，投資客熱度已稍微降溫，但自住客反倒開始積極接力搶進，以免愈等愈貴，一直延續買氣。不過在政府持續打炒房政策及金融限縮之下，建商供給減少，市場呈現「價量背離」格局。

陳雨利觀察，台南近2年來，不少外來建商創高價搶地，房價出現跳躍性成長，儘管單價創新高，但是建商開始縮小坪數控制總價帶，以總價帶約1500萬元來看，還是可以順利去化，短期投資客受政策影響暫時觀望，已大減5~6成，若是拉長投資期，長期看好趨勢的投資客仍是勇於進場，未來地價與房價緩步上揚的趨勢已成形。