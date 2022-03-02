俄烏戰事震驚全球，其中俄羅斯為天然氣出產大國，歐洲各國雖對俄制裁，但也恐面臨俄國斷天然氣的能源風險。環團表示，台灣接近10％天然氣由俄國進口，一旦發生戰爭，四面環海的台灣更可能被切斷所有能源原料的供應，大量仰賴天然氣非長久之計，我應降低對進口能源及化石能源的依賴。

環保署今(2)日召開環境影響評估審查委員會第414次會議，審查桃園市觀塘工業區工業專用港外推方案 ，藻礁公投推動聯盟於環評大會前召開記者會表達訴求。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，天然氣高度仰賴進口，去年俄羅斯供應量佔我國9.7％，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能影響未來國際能源供應量與價格。過去政策上高度依賴天然氣等化石能源，政府應完整公開天然氣供需及價格資料，並全面檢討天然氣政策，降低對進口能源及化石能源的依賴，並以2050年淨零碳排為前提來提出天然氣需求下降、接收站退場的生態復育計畫。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，從俄烏戰爭可以發現歐洲各國高度仰賴從俄國進口的天然氣，以至於能源原料的供給也成為俄國勒索歐洲各國的政治工具，例如不時以斷氣或減少運量來逼迫歐洲國家就範。

陳憲政指出，台灣同樣高度仰賴天然氣進口，一旦發生戰爭，四面環海的台灣更可能被切斷所有能源原料的供應，由此可知高度仰賴天然氣進口絕非長久之計，假如天然發電是過度能源，那麼所有設施的退場機制以及退場年限都應該在開發時就納入考量，而不是等到問題發生了才來想辦法。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政表示，公投雖然沒有過關，但藻礁的價值並不會因此減少，公投通過也不代表「三接沒有蓋在藻礁上」這句話不再是謊言，無法珍愛藻礁就談不上永續發展，不能友善海洋、友善環境，能源轉型都是騙局。

東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長林惠真強調，三接無法改善中南部空汙，台灣若沒有「以供定需」的發電思維，只會更加背離世界各國淨零碳排的目標。