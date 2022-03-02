從阿里山閣往姐妹潭方向的步道，利用疏伐下來的國產材柳杉創作林業文化雕塑作品。（張亦惠攝）

「森，2488品牌概念館」內展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作。（張亦惠攝）

「森，2488品牌概念館內」展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作。（張亦惠攝）

「森，2488品牌概念館內」可眺望塔山。（張亦惠攝）

林務局局長林華慶（中）、嘉義林管處處長張岱（左二）及阿管處處長洪維新（右二）等人參與「森，2488品牌概念館」開幕。（張亦惠攝）

嘉義林管處在遊樂區入口的轉運站開設「森，2488」品牌概念館，3月2日正式開幕，現場展示250種「阿里山森林意象木製公仔」、舊時代伐木器具及相關文創商品等，讓遊客更了解阿里山的文化底蘊，戶外也有伐木歷程相關的大型裝置藝術展間。

林務局長林華慶指出，阿里山國家森林遊樂區是許多台灣人心中老牌的風景區，嘉義林管處為讓更多不同年齡層、年輕人能走進阿里山，與專家、民間團體盤點遊樂區內的歷史人文元素，重新做形象包裝、產品開發，開創全新的阿里山形象。

林務局嘉義林區管理處開創台灣第一個森林品牌「森，2488」，以文創設計的角度，結合日據時期延續至今所累積林業歷史文化為題材，邀請藝術家以這些豐富的資源進行藝術創作，兩大展區包括阿里山入口轉運站3樓的「森，2488」品牌概念館及姊妹潭步道的林業文化雕塑作品。

嘉義林管處處長張岱指出，「森，2488」品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作，未來會延伸開發更多產品並展售，提升阿里山的文創氛圍。

除室內展區外，從阿里山閣往姐妹潭方向的步道，利用疏伐下來的國產材柳杉創作林業文化雕塑作品，以「每木調查、伐木、造材、集材、運材、貯木」六大歷程闡述林業資源開發流程，由留日藝術家楊運臻共同創作，讓遊客可以在柳杉林中，了解過去伐木的流程。