桃園機場捷運滿五年，自2017年3月2日通車以來，總運量突破1億旅次，拉進台北、新北、桃園之間的距離，配合當地建設發展、人口紅利，對沿線區域房市挹注活水。有巢氏房屋根據內政部實價登錄資料，統計近五年機捷各站點周邊800公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，沿線房價幾乎全上揚、站上2字頭，唯A6泰山貴和站房價微幅下跌5%內。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，機捷各站漲勢明顯，主要是剛通車時，房價基期低，加上區域內建設陸續完成、機能成熟，吸引人口流入置產，跟著捷運買屋，成房市最大成長動能。其中，以A18高鐵桃園站漲幅奪冠，2021年平均單價已較2017年同期漲47.5%，增幅驚人，A7體育大學站和A4新莊副都心站分別以42.4%和31.1%的漲幅位居二、三名，A23中壢車站周邊中古屋產品尚有1字頭，但受到大環境帶動，也已逐步往2字頭靠攏。另外，觀察其2021年交易量，A4新莊副都心站周邊住宅交易最為熱絡，去年交易量達302件，其次是A9林口站的283件，名列第三為A5泰山站，以274件的成交量緊跟在後。

漲幅排名第一的桃園機場捷運站為A18高鐵桃園站，2021年住宅均價為每坪32.3萬元，近五年房價漲幅高達47.5%。有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店店長李雯華表示，A18位處青埔特區，除了擁有高鐵、機捷共構優勢，IKEA、Xpark水族館、華泰Outlet、新光影城等開發利多皆位於此，商業氣息濃厚、食衣住行育樂完善，還有青埔國小、青埔國中明星學區加持，多座的公園綠地，近年來吸引許多雙北客、竹科客跨區來買房，用通勤時間換取房價與居住品質。

李雯華補充，2021年以屋齡5~10年的中大坪數住宅大樓產品指名度高，不過因高鐵通勤方便，最重要的指標是高鐵站前專區廣場標售，推升了A18購屋熱度，加上土地成本增加與原物料上漲等因素，靠近廣場的預售案銷售期短，現在價格已來到43至48萬元，小豪宅產品單價已經站上50萬，有持續向上攀升的潛力。

談到未來展望，李雯華指出，隨著高鐵桃園站前廣場標售案、美術館、桃園會展中心、矽谷創新園區等建設開發，都是支撐當地房市的重大利多，加速帶動居住人口成長和大量就業機會，剛性購屋需求強勁，區域發展空間可期，房價也將穩步成長。