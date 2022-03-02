桃園機場捷運滿五年，自2017年3月2日通車以來，統計近五年機捷各站點周邊800公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，沿線房價幾乎全上揚、站上2字頭，唯A6泰山貴和站房價微幅下跌5%內。

漲幅排名第二是隸屬於桃園上龜山區域的A7體育大學站，2021年每坪住宅均價約為20.5萬，近五年房價漲幅為42.4%，僅次於A18「高鐵桃園站」。

有巢氏房屋林口文青合宜店店長蕭凱文解釋，去年合宜住宅解禁轉手閉鎖期大量釋出買賣，推升其住宅均價上揚。雖然「體育大學站」周邊交通不算便捷，多仰賴開車和機捷，但因靠近新北林口、新莊、泰山，又是機捷在桃園的第一站，在比價效應下，一向主打親民低總價的A7重劃區具吸引力，非常符合首購族群需求。

相較於鄰近的A9林口站、A8長庚醫院站，低總價房屋產品選擇性漸少，A7附近購屋種類多元，區內目前屬於預售推案的熱區，視建商品牌與地段普遍總價落在1000萬元至1500萬元，以30~35坪的兩房、小三房產品受青睞，吸引當地工作的族群，像是華亞科技園區的工程師與林口長庚醫院的醫護人員等工作者。

另外，A7合宜住宅規劃多以大坪數的三房、四房產品，成交單價約在28~30萬元區間，對雙北首購族來說買房壓力小很多，自然吸引不少人轉往購屋。

雖然A7買氣不錯，但蕭凱文說，當初是為了配合林口都市發展規劃與機捷通車，重劃區內先興建合宜住宅，才陸續開發公共建設和發展產業，使得A7的建設和機能都還在發展中，去年家樂福、全聯兩大連鎖品牌進駐，大大提升生活機能，未來建案之間預計設有專屬空橋，可以從社區一路通往捷運A7站，結合桃園市「亞洲·矽谷計畫」，規劃有樂善科技園區及中華郵政物流園區，龐大的就業機會帶動購屋需求，房市前景樂觀。

在住宅交易量部分，由A4新莊副都心站以302件拿下第一，房價五年漲幅31.1%列第三。有巢氏房屋新莊副都中央加盟店店東張義培指出，交通建設總是帶動城市發展，機捷確實讓新莊交通網絡更加分，且副都心及頭前重劃區各大重點建設逐步到位，商場、飯店、企業總部紛紛進駐，結合傳統商圈、公園綠地、學區，讓這裡享有超強生活機能，到今年1月為止，現有人口數已突破42萬人，購屋需求攀升，帶動新莊住宅價格穩定成長。

張義培近一步分析，副都心住宅產品選擇多元，許多從台北市及新北市板橋、中永和來的首購族、換屋族，以屋齡6年內、2至3房的物件為主流交易標的，單價5字頭最常見。近年因人口結構變化，新建案多規劃小坪數產品，喊出千萬上下就可入手價格，獲得高詢問度。

值得關注的是，A5泰山站交易量274件排名第三，張義培表示，泰山站為新北塭仔圳重劃區中重要的交通建設，受惠機場捷運、輕軌議題，及鄰近的新莊副都心重劃區帶來的就業人口，讓泰山房市也雨露均霑，加上新建案的推案價格相對便宜，成交單價約在45~55萬元間，磁吸購屋族，買氣持續增溫。

而交易量排名第二的A9林口站，2021年住宅均價為每坪31.8萬元，房價基期較他處高，讓漲勢沒那麼明顯。有巢氏房屋林口捷運站前加盟店店長黎力銘表示，在機場捷運通車後，大幅推升當地交通機能，到台北車站最快只要23分鐘，加上近年新市鎮發展快速，房價相對雙北都會區仍不算高，重劃區街廓整齊、居住環境合宜，五星飯店、三井Outlet進駐，帶動林口能見度，吸引大量人口大量移入，徹底擺脫鬼城形象。

黎力銘也補充，目前主力產品以兩房電梯大樓居多，屋齡約10年上下，總價大概落在1000萬元到1200萬元，剛好符合年輕小家庭的預算，確實不少買方為30~40歲的雙北客前來置產。而家長相當重視的孩童就學問題，這邊也有麗林國小、頭湖國小、國際學校等優質學區，教育條件良好，成為家長購屋的熱門考量標的。

現階段備受矚目的重大建設，是由三井、東森、三立聯合開發打造的的國際媒體園區，黎力銘樂觀看待未來房市，認為在公共建利多話題持續進行下，不僅增加就業機會，也會讓更多年輕人在林口落腳，強勁自住需求使房市買氣不墜。