支援烏克蘭！ 朱立倫：黨務一級主管捐1個月所得

俄烏戰爭延燒，國民黨主席朱立倫今天強調，國民黨要和平反戰爭的立場堅定，譴責俄羅斯侵略，同時聲援烏克蘭，黨務一級主管將捐出一個月所得，透過紅十字會來提供烏克蘭醫療資源。

國民黨下午舉行中常會，廳上掛起「聲援烏克蘭、要和平、反侵略」的布條，配色也是烏克蘭國旗的顏色，朱立倫針對俄烏戰事發表談話，他說，俄烏戰爭今天進入第7天，烏克蘭陷入戰火，民眾、軍人因而喪生、受到傷害，國民黨早在第一天爆發戰爭時，就發聲明譴責俄羅斯的侵略，也聲援烏克蘭。

朱立倫強調，國民黨希望和平，不希望有戰爭，要和平、反戰爭是堅定的立場，同時也應有具體的行動，昨天國民黨婦女部在平溪為烏克蘭民眾放天燈祈福，對於戰火中受到傷亡的烏克蘭民眾，國民黨一級主管將捐出一個月所得，支持烏克蘭醫療所用，透過紅十字會對烏克蘭盡速提供醫療資源。

朱立倫指出，國民黨一再強調和平的重要，希望用對話代替對抗、用交流取代交惡，唯有如此，才有可能讓區域和平與世界和平能穩定下來，面對全球局勢，更要堅定自立自強，同時要堅定國家安全、自主國防安全。

他提到，立院開議前，國民黨特別重視國家安全，將兵役法與後備軍人的修法列入優先法案，相信捍衛中華民國，必須有完整的兵役與後備軍人制度，也給予軍人更多支持。

他再次強調，國民黨的主張就是捍衛中華民國、堅持民主自由、保衛國家安全、維護區域與兩岸和平，期盼朝野共同協力推動修法。