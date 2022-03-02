圖為基輔地鐵站裡避難的烏克蘭平民。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭，至今尚未達成停火協議，歐洲議則是全力聲援烏克蘭，台灣以行動力挺烏克蘭，已運送27噸藥品與醫療器材援贈。國民黨智庫執行長、前立委柯志恩日前在臉書表示，網路對俄烏之役討論度很高，台灣當然不是烏克蘭，但處境多少有些雷同度，不免投射了情感和情緒；她也提及兒子服的是11個月的替代役，如果要徵召後備軍，他應該是屬第一批，只是國家目前給他們什麼樣的訓練？他們這群被寄予厚望的年輕人有著什麼樣可以上戰場的演練，這是現實的問題。

柯志恩提到，美國不會放任中共武力侵台，但能幫到什麼程度，沒人說的準，日本或許可能如前首相安倍所言，把台灣的事當做自己的事，但即使一家人，家中有難也不見得每個人都能相守屋簷下，更何況有歷史可考，大國的承諾隨時浮動，「我們要自救，除了買足防禦性的軍備，增強自己的科技實力，讓全世界因為要護晶片而不能讓台灣受擾外，最重要的是我們全民上下的心態做好準備了嗎？」

回憶起小時候，柯志恩說，小學讀屏東師專附小，那時隨時都要備著綠色的防空布，一聽到警報聲，就要跑往操場旁的牆邊，蹲下頭蓋防空布，等著警報解除，久蹲腳酸的記憶仍存留至今，即使西線無戰事，那時的大家還是有那麼點戰爭的危機意識。

柯志恩進一步透露，兒子服的是11個月的替代役，如果要徵召後備軍，他應該是屬第一批，30歲前的男生身強體健，當然要站第一線，只是國家目前給他們什麼樣的訓練，自己高中還有軍訓課的打靶經驗，他們這群被寄予厚望的年輕人有著什麼樣可以上戰場的演練，這是現實的問題，教召的頻率及作法，全民的國防教育到底是如何操作，目前資訊不夠明確，政府仍停留在要大家注意敵方的認知作戰階段上，「要抗中保台不是嘴巴講講而已，心態上行動上都要有所準備，每天在鍵盤下酸舔共當網軍，但自己體脂肪破表，五千公尺跑的氣喘吁吁，如何讓人相信這是全民可依賴，隨時可以為國而戰的隊伍啊？」

最後，柯志恩也願大家齊心祝福，讓烏克蘭人民知道全世界與他們同在，仍是我們目前唯一可做的。此篇文曝光後，也已有超過200則留言，有網友就說「戰爭中最倒楣的是老百姓，希望早點結束」、「句句真切」、「肺腑之言」。