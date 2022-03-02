台南善化一家飯店業者推出草莓小籠包。(南科贊美提供／劉秀芬台南傳真)

台南善化一家飯店業者推出草莓小籠包。(南科贊美提供／劉秀芬台南傳真)

「北大湖、南善化」，台南市善化區是南台灣草莓最大的產地，除了可以體驗採果，業者也以草莓入味，冰品、糕點、草莓香腸等很常見，最近有飯店業者更推出期間限定的「草莓小籠包」，吸引各地老饕來嘗鮮。

善化一家飯店的港式飲茶餐廳總主廚陳威宏表示，草莓在料理上是門很大的學問，草莓有種獨特的酸味，且遇熱太久容易過軟，要融合於菜色中，必須精準掌握火候和時間，才能保留草莓的獨特風味。

飯店業者總經理郭哲甫表示，為推廣在地農產，餐廳使用在地農場的草莓，推出多道草莓創意料理，其中最受特別的是「草莓腸粉」與「草莓小籠包」，草莓小籠包內有一整顆草莓，一口咬下香氣四溢，口齒盈滿草莓香味，給消費者新奇的味蕾體驗。

飯店業者表示，飯店還推出草莓住宿專案，房客到鄰近草莓園採草莓除享專屬折扣優惠，再贈送草莓冰淇淋、果醬等美味伴手禮。善化美裕草莓園業者表示，上星期連日下雨，草莓損傷超過5成，但還是有草莓陸續成熟，可以採至3月底，配合善化草莓季活動，3月25 日前採果8折優惠。