有些人天生記性好，甚至有過目不忘的能力，星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、射手座、雙子座非常聰明，記憶力很好，他們擁有最強大腦，許多事情看過或聽過一次就能記住，讓人佩服。

▍1.水瓶座

水瓶座記憶時不是用死背的，他們會運用各種方法來記住，可能是用小故事、口訣、諧音或圖像等來加深自己的記憶力，他們頭腦非常靈活，因此總能想到各種奇特的方式來背誦。水瓶座除了記性好，他們還擅長活用，吸收知識後，他們會經過思考，加入自己的想法和創意，轉化為獨一無二的見解，堪稱最強大腦。

▍2.射手座

射手座很樂觀，對待每個人都非常熱情，有些人以為他們很迷糊，其實他們只是為了追求自由自在的生活，才會顯得比較鬆散。射手座擁有記憶力的天賦，學習能力強，領悟速度快，只要他們找到興趣，願意努力，就會展現出最強大腦的威力，無論是看過的書、聽過的話都記得非常清楚，讓人佩服。

▍3.雙子座

雙子座非常聰明，他們記憶力超群，可說是過目不忘，只聽過一次的事情也能牢牢記住，還能迅速消化，然後舉一反三，反應速度很快，不過有時他們會把這個技能用在加油添醋上，聽到什麼八卦，就加上一些誇張的形容，甚至無中生有，再和其他人分享，建議雙子座不要太依賴小聰明，否則可能會因此招來麻煩。