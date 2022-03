凱基銀行2日宣布正式簽署加入「碳核算金融聯盟」(Partnership for Carbon Accounting Financials,簡稱PCAF),積極導入國際投融資碳排管理標準,建構氣候變遷風險管理機制,以銀行核心業務積極響應及推動企業低碳轉型,實踐中華開發金控承諾2045年達成淨零碳排之責任金融目標。

PCAF於2015年成立,設立宗旨為協助各國金融業衡量並揭露投融資的氣候變遷影響,2019年推出全球第一套盤查金融資產碳排之方法學「金融業溫室氣體核算和揭露全球性標準」(The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry),建立在國際《溫室氣體議定書》基礎上,使金融機構能計算投融資組合或個人貸款的溫室氣體排放量,目前全球已有220多家金融機構加入PCAF。

凱基銀行曹慧姝總經理表示,簽署加入PCAF後,凱基銀行將接軌國際金融業氣候變遷風險管理標準,擴大參與全球及區域市場的氣候融資活動;同時,承諾三年內將盤查並揭露投融資組合碳排放量,進而鼓勵客戶推動低碳轉型以降低營運碳排。凱基銀行期盼善盡金融影響力,實踐開發金控之責任金融發展策略,致力逐年降低投融資碳排量,也為台灣永續發展盡一份心力。

近五年來,凱基銀行積極參與指標性大型再生能源電廠融資計畫,亦透過授信支持如國中小學校舍等小型太陽能發電案場之建置,協助綠能產業技術發展,為地方創造綠色就業機會。截至2021年底,凱基銀行於綠能科技產業之授信餘額達新台幣205.8億元,較前一年度大幅成長24%。另外落實於授信政策中,訂定綠色融資審查原則,將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制,攜手客戶共同落實永續經營。