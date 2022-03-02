信用卡的加油優惠號召力驚人！根據兆豐銀最新統計，兆豐銀當初所發行瞄準以買房族為主的「海悅聯名卡」卡戶，卻靠加油促銷優惠使用戶大舉飆漲，兆豐統計顯示，在無門檻且免登錄即可享有中油直營加油5.5％現金回饋的優勢號召之下，上市不到一年，使用加油優惠的用戶便飆漲265％，簽帳金額更翻漲3.7倍，高人氣可說相當驚人，尤其運用刷卡優惠減省下來的油費，對於小資族最為受惠。

對於海悅卡所提供的加油優惠發揮這麼大的刷卡號召力，兆豐銀也相當意外。對此兆豐銀分析，俄烏局勢動盪影響，國際原油已逼近每桶100美元，連帶影響台灣汽、柴油價格連續2週調漲，目前來到每公升95無鉛32.2元及超級柴油28.5元，此時信用卡所提供的加油優惠，更能讓卡戶減輕油費負擔；對此兆豐銀也建議，大局勢下油價波動雖不可免，但開車族不妨多利用信用卡提供的加油優惠來為荷包止血。

除了兆豐銀提供5.5％的加油回饋優惠之外，其他包括玉山商務御璽卡也提供申請e化帳單可享加油5％回饋；台新Flygo卡也是5％，但限以Richart帳戶扣繳帳單且以該卡消費滿5000元則可享有。

至於與中油發行聯名卡的中信中油聯名卡，則是提供中油pay綁卡儲值2％回饋、週一儲值滿3千元加碼2％、以儲值金支付享紅利3倍以及每30元累積最高3點紅利的優惠。

兆豐銀分析，若不想額外再申辦指定的信用卡，民眾也可選擇不限卡別的加油站優惠，如全國加油站便與包括兆豐、富邦、台新、合庫、花旗等銀行合作，提供全卡友天天可享降價優惠，降價幅度從每公升降0.8至1元不等，週三加滿25公升，還可享原折扣再降25元。在油價連環上漲的情勢下，民眾若能多加善用銀行推出的信用卡優惠，不僅能夠天天享有回饋，倘若以開車一次加油1千元，刷兆豐海悅卡有5.5％回饋計算，等於可以賺到55元，相當於一份早餐，也是不無小補，尤其值得小資族把握。