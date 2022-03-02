財政部2日重新預告權證避險降稅修法草案，財部高層指出，財政部大致上同意權證避險降稅，惟規劃增列避險定義與子法規而重新預告，依修法時程，最快2022下半年或2023上半年會期可送入立院審查。

官員表示，本次草案主要新增兩大項目，包括金管會需在修正草案公布後六個月內訂定內部控管機制子法規與避險定義等；另我國也要求券商必須在每個月5日前將前一個月避險專戶交易明細資料申報給金管會。

至於權證避險交易稅率從千分之3降到千分之1、實施期間為五年等，皆與2020年預告版本相同。

為促進權證市場發展，財政部自2020年10月將《證券交易稅條例》第2條之3及第3條修正草案函送行政院審議，將證券商為造市或增加流動量，進行避險、調節持股的證交稅稅率，由千分之3降為千分之1，為期五年，隨後並獲政委兼國發會主委龔明鑫初審通過，但政院至今遲遲未拍板，改由財部重新提出權證避險降稅新版草案。

財政部指出，我國對權證避險降稅樂觀其成，惟近期行政院會議仍對權證避險定義、事前防弊及事後查核措施等尚有疑慮，因此重新提出新版本。