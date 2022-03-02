台北101首推「結婚計畫書」，擴大新人結婚商機，除能提供顧客一站鑑賞Cartier、Tiffany & Co.、Bvlgari、Chaumet、Harry Winston、Van Cleef & Arpels、De Beers、Piaget，及Boucheron等商品，舉凡男方的西服訂製、六禮喜餅的挑選、新娘的美妝保養等結婚採購項目，也一應俱全，讓新人可以一條龍選購結婚所需相關配件。

即起至3月14日(一)白色情人節為止，台北101舉行「愛在雲端101 Wedding 101」系列活動，針對有計畫要結婚的顧客，邀請訂製自己的專屬結婚人生體驗。台北101表示，透過線上「結婚計劃書」與顧客1對1接觸開始，發現現在40歲以下的婚禮想法需求，101除提供線下結婚採購及品牌禮遇，還提供獨一無二的高空婚紗專案「雲端浪漫婚紗照」，及首次打造101F成為浪漫無敵、求婚必勝的「世界最高秘境花園」，見證最高的浪漫愛情。

台北101提供DIOR MEN西服訂製專屬禮遇。（台北101提供）

位於89F的台北101觀景台，擁有絕佳高空視野俯瞰大台北，能為準新人婚紗照增添絕無僅有的氣勢，而於101F戶外360度天空平台Skyline 460拍攝婚紗，也是畢生的難得體驗。凡填寫結婚計畫書的顧客，即起至3月30日當日消費滿15萬元，即能於觀景台非營業時間包場2小時，於89樓、91樓、秘境101樓，及Skyline460共8個絕佳點位，拍下最不一樣的婚紗照。（僅提供免費包場，婚攝等費用需自付）

而台北101將於3月中旬，用鮮花精心設計第101樓最神秘的空間，成為「世界最高秘境花園」，提供2人或團體10人的包場服務，包場費5999元起。