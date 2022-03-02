女星熊熊（卓毓彤）擁有G級上圍的火辣身材，2年前挺過不雅片外流風波，人氣再度攀升，沒想到近來又有一段影片曝光，只見她被一名男子撲倒在床上，接著做出許多引人遐想的動作，讓人腦中不斷浮現18禁的畫面，立刻引起網友議論。

熊熊在臉書上傳長達3分鐘的影片，只見她穿著一件黃色小可愛趴在床上，低胸設計直接倒出傲人碗公奶及深邃事業線，接著只見一名身穿黑衣的男子進門後，將她撲倒在床上後，接著雙手不安分在身上游移，還脫下小可愛的細肩帶，在親吻完她的脖子後，立刻進展到激烈的床戰，只見熊熊隨著「音樂節奏」晃動身體，還擺出銷魂享受的表情，讓人看的臉紅心跳，最後才知道這並非是私密片，而是她是和廠商合作拍攝的影片。

熊熊拍廣告玩男友視角。（圖/熊熊YT）

在影片幕後花絮中，只見熊熊不斷指導黑衣男手該放哪個位置，沒想到竟不小心碰觸到耳後，讓她直接發出嬌嗔聲：「不要摸耳朵」，意外讓她的敏感帶曝光，也成為拍攝過程的小插曲，粉絲看完後更是紛紛留言：「只有羨慕和忌妒」、「羨慕男主角的手」、「可以跟熊熊做音樂也太羨慕了」。