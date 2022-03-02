縣長徐耀昌跟著進駐職人一同體驗手作DIY。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌2日走訪「銅鑼窯青年創業基地」，跟著銅鑼窯張維翰等進駐職人一同體驗手作DIY，鼓勵客庄青年返鄉留鄉在地創業，發揚客家文化。

苗栗縣府為鼓勵青年返鄉創業，除設立青年創業指揮部、竹南海洋青創基地，更與縣內民間場域合作成立類青創基地，包含三義勝興365青創基地、竹南中山168青創基地以及銅鑼窯青年創業基地，作為青年交流與創業學習平臺。

目前基地聚集多位來自苗栗不同領域的文創青年以及展售品牌，包含銅鑼窯張維翰、湍湍TuanTuan木刻手繪工作室陳雅湍、禮沐工作坊林珍珠、微光分子插畫工作室賴亞廷、天然奇木賴瑞儒、涵風畫陶張涵君等，並不定期開設各類DIY手作課程、講座，致力行銷苗栗青年文創手作，讓更多人認識苗栗在地文化實力。

縣長徐耀昌表示，近年來越來越多青年返鄉創業或傳承技藝，每個人在自己的領域都有其專業及影響力，銅鑼窯已有55年歷史，現由第3代張維翰接棒，去年成為縣內第5座青年創業基地，成為縣內文創與藝術交流的一處平台，期待藉由保存傳統技藝並結合青年創意，發揚工藝與藝術之美。

他說，坐在青創基地大玻璃窗前，不僅可遠眺銅鑼美麗田園及龍貓伯公等，更可以欣賞文創工藝之美，非常適合民眾閒暇時前來走走看看，體驗客庄深厚的文化底蘊。