針對俄羅斯攻擊烏克蘭、導致平民身亡，美國國務卿布林肯昨（1）日提議將俄羅斯踢出聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭全國至少有102名平民不幸喪命、304人受傷，不過真實數據可能更多。

俄軍1日猛烈轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫市，造成數十平民死傷，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示至少10 人喪命、35人受傷。

針對俄軍攻擊住宅區，美國國務卿布林肯昨日在聯合國人權理事會上譴責俄羅斯殺害烏克蘭平民，並且提議將莫斯科踢出人權理事會。

他說俄軍空襲擊中醫院、學校、民宅，「他們摧毀重要基礎建設，這些建設提供數百萬烏國人民飲用水、免於凍死的天然氣及電力。」

「公車、轎車甚至救護車都受到砲擊」，他說，「俄羅斯每天都在烏克蘭全國各地做這些事。」

聯合國人權理事會的47名成員國是在聯合國大會中選出，俄羅斯是其中一員，他說：「大家可以合理質疑，一個試圖接管另一個成員國、同時還做出可怕的侵犯人權行為並造成大規模人道苦難的聯合國成員國，是否應該繼續留在聯合國人權理事會裡。」