新北市民政局去年啟動市民活動中心冷氣E化管理計畫，目前全市498間市民活動中心已有288間完成冷氣插卡儲值系統，或門禁、電燈、空調三合一智能控管系統裝設，裝設率近6成，以蘆洲仁義市民活動中心為例，原夏季電費平均2個月約5千元，使用冷氣節能卡後銳減只要1000多元，電費直接砍半。新北市民政局表示，今年度目標要達成全市裝設率達8成。

民政局長柯慶忠表示，市府去年大力推動Ｅ化管理，並利用疫情市民活動中心封閉期間施工裝設冷氣控管系統，避免造成民眾使用不便。

柯慶忠說，夏季是冷氣用電高峰，過去民眾租借市民活動中心辦理課程或活動等，常有人會提早開啟冷氣，活動結束後也曾發生無人關冷氣情形，導致電力浪費現象，未來透過冷氣控管機制可以大幅降低類似情形。

柯慶忠說，城市引進數位科技已成趨勢，智慧化管理不僅讓民眾生活更便利，未來也將讓管理更簡單。目前由各區公所評估轄區內活動中心使用態樣逐步設置，在使用者付費原則下，達到節能減碳，智能控電、節電之效益。

新店及汐止區更進一步裝設門禁、電燈及冷氣三合一智能節電系統，讓管理員不用到現場也可以透過手機app遠端遙控，如遇天災緊急事件，就能直接以手機監控活動中心受損情形、即時處置，減少公所巡檢奔波之苦。

目前金山、永和、新莊及八里皆以於去年完成全面裝設，今年還有新店、汐止及中和等多個公所預計可完成裝設，未來民眾於租借市民活動中心期間即可拿IC卡當開關使用，並依使用時間計價後從卡片中自動扣款，提升使用便利性。