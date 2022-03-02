想援交的范男被威脅買3萬元遊戲點數，竹東派出所員警適時到場攔阻。（竹東分局提供／羅浚濱新竹傳真）

國內詐騙手法層出不窮！竹東鎮50多歲施姓婦人日前接到中國信託客服電話，稱施婦卡片遭盜刷，需先匯款5萬多元才能辦理停卡，施婦在超商長時間操作ATM且一邊講電話，店員發覺有異，竹東分局二重埔派出所員警趕止，適時攔阻施婦避免失金受騙。

竹東分局表示，2月25日晚接獲超商店員通報，施婦長時間操作ATM，還一邊講電話，疑似遭到詐騙，員警立即到場了解時，施婦正依照詐騙集團指示存入對方所提供的帳號。

員警接過施婦的電話，向詐騙集團表明是警察，詐騙份子竟不慌不忙稱是中國信託客服，甚至反嗆員警「懂不懂啊？」、「這個警察很奇怪！」

員警在對談過程中，發現詐騙份子露出諸多破綻，且不願正面回答相關問題，請施婦不要相信，立即掛斷電話，切勿相信，及時攔阻詐騙，施婦也向員警和店員表示感激。

另外，竹東派出所2月27日接獲超商店員報案，指一名男子欲購買大量遊戲點數，疑似遭到詐騙，員警方到場發現30多歲范姓男子在通訊軟體通話，

范男稱認識化名小欣的網友，網上照片面容姣好，身材火辣，小欣對他說可以花3000元做援交，待談妥條件後，他接到自稱幫派份子的不知名男子的電話，威脅若不購買3萬元遊戲點數，就要對他不利。

員警接過電話後，男子即熄滅囂張氣焰，不再撥打電話，警方解釋此為目前常見詐騙手法，范男始驚覺受騙，阻止購買遊戲點數的念頭，並感謝警方及超商店員的熱心協助。

竹東分局呼籲民眾留意目前諸多詐騙手法，如假投資、解除分期付款、購買遊戲點數、虛擬貨幣、ATM操作匯款等，若發覺有所疑慮應先撥打110或165反詐騙專線求證，對是類詐騙電話切勿相信、無須理會，以免上當受騙。