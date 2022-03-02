曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

美國總統拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領的特使團，昨日（1）抵達台灣。總統蔡英文今日（2）上午10時許在總統府內，接見特使團。拜登5人團來台引發各種分析、討論；曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝今開嗆，表示有心人士刻意操作「疑美論」，此論調連美國都看不下去，拜登立刻派特使團訪台，可見這趟出訪就是「台美關係的保證」。

鄭宏輝昨日在臉書發文批評國民黨政治人物自烏俄戰爭以來，操作疑美論，打擊政府和國軍士氣。這樣的論調。但拜登立刻派遣特使團訪台，就是要告訴台灣人，台美關係穩定、互動密切且快速。鄭宏輝認為，拜登特使這趟出訪，也是提醒各方美國有維護台海和平的承諾，也能作為協助台灣抵禦侵略的保證。

面對拜登特使團到訪，鄭宏輝強調，台灣不會「首戰即終戰」，台灣也不會變成美國的棄子，美方這趟出訪就是「台美關係的保證」。他也特別感謝特使團，在區域局勢動盪之際抵台，協助穩定台灣民心。