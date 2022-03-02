立委蘇震清今就涉嫌收受太流前董事長李恆隆2580萬賄款，前往台北地院出庭，他在聽完公訴檢察官論告後，特地要求起立至法庭中央最後補充意見時，表示對檢方指控「完全無法接受」，並批評檢方從自己支票金流追查賄款，顯然不知道正常支票使用的情形，質疑檢察官「到底有沒有走入社會」？

蘇震清表示，自己從26歲起從政，當過縣長秘書、縣議員和立委，至今從事立委已13年，從未辜負過任何一張選民的選票。每次他找行政機關開協調會，總是開宗明義地告訴對方「違法的事情我絕對不要你做」，只要行政機關告訴他民眾陳情案件哪裡違反法規就好。

蘇震清認為，整件事就是一件陳情案，李恆隆找上他告知SOGO增資過程的董事會會議紀錄造假，對李來說相當委屈和不公，因此自己出於為民喉舌而向經濟部進行了解，過程中從未對經濟部施壓。

蘇震清強調，在他從政30餘年的選民服務中，因為自己個性直爽又不會推託，認識了許多朋友，若朋友開口向他借錢，他通常不會拒絕，也因此連他自己都經常需要對外周轉，進行資金調度，就跟李恒隆間的借款，也是跟其他朋友借貸一樣有借有還，目前也已全部償還。

面對檢方指控他得知被監聽才開始還錢，蘇震清也駁斥這些全是欲加之罪，自己從政30餘年的信譽與人格，絕不能無端遭受汙衊，如今檢察官只因他與陳情人有私交和金錢往來，就說他貪污收賄，這是不實的指控，希望司法審判能夠早日還原事實、還他清白，做出無罪判決。