北京市消協1日發佈網路消費大數據「殺熟」問題調查結果，顯示有86.91％受訪者有過被大數據「殺熟」經歷。當中以網路購物中的大數據「殺熟」問題最多，其次是線上旅遊、外賣、網約車，反映遭到大數據「殺熟」的比例各達到76.85％、66.96％與63％。

據中新網報導，該調查選取16個消費者常用的電子商務平台，共完成32個類比消費體驗調查樣本，顯示有18個樣本新老使用者帳戶的價格一致；有14個樣本新老帳戶的價格不一致。

其中大多數樣本是因為打折或優惠力道不同導致最後成交價格不同，但飛豬旅行和餓了麼的體驗樣本顯示，新老使用者同時購買相同商品或服務的標價不同，明顯涉嫌侵犯消費者的合法權益。

此外，透過調查結果顯示，近9成受訪者認為大數據「殺熟」會損害消費者合法權益。但真正遇到之後，有一半多受訪者選擇不再去該商家消費，有3成多選擇忍氣吞聲自認倒楣，只有極少數、占比0.43％會選擇通過司法訴訟方式維權。