本土疫情趨於穩定，3月1日起台灣境內、外防疫措施漸鬆綁，許多民眾與企業擔心，屆時鬆綁恐增加確診數，中央持續擴大疫調匡列採檢將嚴重影響生活，盼改採精準疫調。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，擴大疫調作法「3個月可以、半年可以，但恐無法長期做下去」，因此3月7日開始會觀察，入境會從14縮短為10，屆時觀察後再來討論。

不少民眾擔心，國內3月開始，防疫措施陸續鬆綁，很多民眾擔心，可能會導致確診病例增加，更多擴大疫調匡列，可能對日常生活造成嚴重影響，金融企業界也提出，因各企業總部大樓人數眾多，過去只要出現確診病例，就會將該樓層或同一辦公室匡列隔離，嚴重影響企業營運，建議指揮中心是否考慮，針對員工接種二、三劑疫苗高的企業，能否僅針對密切接觸者匡列隔離即可？

陳時中今天表示，企業還是要把分流做好，例如企業經營指引，如何讓公司避免被大量匡列，日常監測要做好包含快篩分流仍要持續進行。陳時中進一步表示，這波Omicron以來，擴大匡列很多公司營運確實都停掉，可是有的公司很快就恢復，正是因為資料齊全，很快可以把情況掌握住，越能快的掌握疫調就可以做得精準，但還是要小心。

他更說，前兩天看桃園觀音國小，因為課輔班關係匡列學童，原本做精準疫調，只匡列到到幼兒園，但但後來擴大疫調，才在另一家學校找到3名兄弟學童，「這個案子讓我們警惕，學校要很快抓到 這是擴大採檢的效果。」

不過，陳時中也坦言，隨著境內外鬆綁，應改採精準疫調有道理，畢竟這幾個月來確實中央、地方衛生局、民政、警政人員努力下才把疫情控制在下來，我很感謝，「幾乎可以用奇蹟形容，但三個月可以 半年可以，但可以長期做下去嗎？」

他表示，未來還是要思考如何用科技讓疫調更精準更快速，包含用更多的快篩取代PCR等。

陳時中指出，三月七日開始是一個關卡，這時間過了之後，才會有進一步的措施考慮。