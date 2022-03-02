日本人氣女團「乃木坂46」的18歲成員中西Aruno（中西アルノ），上個月加入後便在近日被選為第29張單曲的專輯「C位」，成為史上最快晉升C位的女偶像。不過，隨著她逐漸打開知名度，過去的黑歷史也一一被公開，甚至還被爆出疑似做過「爸爸活」，價碼也一併被挖出，讓不少人大感驚訝。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，中西Aruno在2021年7月參加「乃木坂46」的徵選，並以甜美外表與出色的歌唱實力，在8萬7千多人當中，被製作人秋元康相中脫穎而出，成為乃木坂46中的其中一員，而她也以最快速度被提拔為女團C位，瞬間打開知名度。不過，近日卻傳出她在去年參加徵選後，仍在11月於網路上登錄成為攝影模特兒，並疑似從事伴遊年長男性的「爸爸活」交易，有些爸爸活還可能包含性交易，因此在網路上頗具人氣。

某位攝影師還向媒體透露，當時中西Aruno是以「Aruno」的名義接洽拍攝工作，若是一對一的拍攝工作，1小時的酬勞為3000日幣（約新台幣731元），而她在去年8月份時有很多空檔，因此接洽了許多拍攝邀約，一瞬間在攝影界火速成名，但11月時她就以「想走別的路」為由閃電退出攝影界，之後就以女團身分出道了。

而另一名聲稱自己曾與Aruno出遊的30多歲男子則提到，自己在2020年11月時發現Aruno的推特，當時女方1小時的拍攝價碼為3000日幣（約新台幣731元），但他沒有相機也不會拍照，因此兩人只約在電車站見面，之後就去喝咖啡、吃飯，他也立刻支付了2小時6000日幣（約新台幣1463元）的酬勞給她。隔週，男子又再度約Aruno出遊並支付給她3小時9000日幣（約新台幣2194元）的酬勞，當天他們一起去吃飯還有唱歌，但強調沒有發生性關係，後來Aruno越來越紅後就失去了聯絡。

而針對中西Aruno擔任攝影模特兒一事，經紀公司並沒有做出回應。但營運單位曾發出聲明表示網路很多謠言皆非屬實，而她們入團前的事基本上也不會進行懲處，但她好不容易成為女團C位卻被爆出一連串負面新聞，讓不少人好奇她接下來的動向。