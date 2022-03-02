高楠公路北上機車地下道2日上午11時25分發生瓦斯管油氣外泄，工程相關人員到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高楠公路北上機車地下道2日上午11時25分發生瓦斯管油氣外泄，警消調查，這是中油外包商的一家工程公司在作管線施工時，碎打機打破瓦斯管線，導致油氣外泄，幸無人受傷。

消防局人員獲報，出動5車9人前往。消防人員到達現場立即架設水線出水防護，及使用五用氣體偵測器偵測洩漏源，並畫定警戒區禁止人車進入。瓦斯公司人員到場迅速關閉閥門完成止漏，防堵災情擴大。噴水作業到12時30分止。

楠梓警分局也由分局長尤啓南率領警員20餘人到場處理、交管。經查現場是欣高公司6吋中壓A鋼管受損，目前已關斷管線，且管內天燃氣已排至零壓，經環保局及ops測量管線外部無讀值，已無立即危險，狀況解除，後續由欣高及中油公司修復受損管線並交通維護。

消防局也呼籲工程單位，道路施工時應謹慎小心，若有意外事故發生，請即刻撥打119報案專線，守護民眾的生命、財產安全。