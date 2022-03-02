中小企業聯合輔導基金會董事長、前立委賴坤成1日開記者會表達爭取參選台東縣長的強烈意願，右打饒慶鈴、左酸劉櫂豪。對此，台東縣長饒慶鈴仍在台南參訪，透過縣府2日發出書面聲明大力澄清有關垃圾焚化廠、美麗灣案及財政情形。

台東縣政府2日書面聲明指出，有關賴坤成1日召開記者會對台東縣政府的批評指教，特此澄清說明，饒慶鈴帶領的縣府團隊以負責且積極的態度，面對過去、現在、未來台東所面臨的難題，並且在台東財政允許情況下積極有效處理，去年底台東榮獲110年度地方政府財政總考評全國第2，顯見縣府財政控管有成，今年也挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫，讓全民共享財政績優的成果。

縣府表示，有關賴坤成董事長提及的垃圾焚化廠、美麗灣案等買回案恐造成財政沉重負擔，台東近年來在垃圾處理上面對前所未有的困境，縣內垃圾掩埋場8成飽和，且在外縣市焚化設備老舊無法協助代燒，台東縣必須擁有自主處理垃圾的能力。

而目前焚化廠升級完成進入試俥階段，縣府確保台東縣焚化廠全部17項系統的完整運行，準備充足下才會進入試營運，一但擁有自主處理垃圾的設備，將可明顯改善台東的垃圾危機、還給家園乾淨的土地，是對於台東縣民、自然環境勇於負責的態度。

此外，有關美麗灣度假村的爭議，在2020年10月經由仲裁，台東縣政府應支付6.29億元買回建築物，讓近20年懸而未決美麗灣案到此為止。去年完成建物點交後，8月杉原海水域場即重新開放，縣府秉持「該人民還給人民、該部落還給部落」的原則，持續向各方請益，啟動杉原建物整體規劃，集結各方智慧讓場域活化，期盼創造產業、部落與環保的多贏。

對於鳳梨釋迦外銷突然中斷，縣府結合農會、農民團體作戰，縣府第一時間就接洽全聯、全家及家樂福等通路，饒慶鈴縣長更親自到新北、台中、台北與各縣市長共同行銷，連隔著台灣海峽的金門縣政府也大力支持，努力打開內銷市場；從中央到地方，許多企業、團體及個人都大力協助，也讓更多人了解鳳梨釋迦的美味，縣府由衷感謝，

縣府進一步指出，縣府這幾年財政控管有成，負債降至16年來最低、去年底台東榮獲110年度地方政府財政總考評全國第二，縣府團隊在解決問題的同時，並未造成縣庫及縣民更沉重的負擔。且撙節下來的經費用於挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫，包括今年起生育津貼第1胎提高至3萬元、第2胎起3.6萬元，成為全國補助最多的縣市之一，也將成立綠島、池上及鹿野高救隊等，縣府施政以民眾為最大考量，作為公開、透明且負責，絕對禁得起檢驗。