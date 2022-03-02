俄羅斯侵略烏克蘭，導致不少烏國國民流亡他國，外交部為結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，自即日（3月2日）起接受ATM 、銀行轉帳，自明天（3月3日）起可接受線上刷卡匯款，為期1個月，歡迎國人發揮人飢己飢、人溺己溺的精神踴躍捐款。
外交部表示，自2月24日俄羅斯以武力入侵烏克蘭以來，舉世震驚，外交部除已代表我國政府發表嚴正聲明譴責俄羅斯，與國際民主社會同步加入共同經濟制裁行動外，為善盡台灣作為國際民主社會負責任成員的義務，秉持「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）一貫立場，對於可能高達上百萬被迫逃離家園的烏克蘭難民展現人道關懷精神。我國政府已於2月27日深夜立即啟運一批27噸醫療物資送往歐洲。
賑災基金會的烏克蘭專戶資訊如下：
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行 長春分行
銀行帳號：102-005-124-619
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