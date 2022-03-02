香港新冠肺炎疫情持續延燒，港媒東網稍早引述消息人士說法指稱，今（2日）香港單日確診人數將突破5萬人創下歷史新高，周二美國國務院也將香港的旅遊警示升至最高的第四級，建議民眾暫時不要前往香港，同時國務院強調，香港堅持清零的政策嚴重影響旅遊及公共服務，民眾前往時都要三思。

綜合外媒報導，美國國務院將香港旅遊警示提升至最高的第四層級，建議民眾不要前往該地區，同時國務院也表示，當地政府的防疫清零政策，嚴重影響旅遊及公共服務，「在某些情況下，確診的香港兒童被迫與父母分開隔離，直到他們符合當地的出院要求。」

國務院強調，所有旅客抵達香港後，會被帶到指定地點隔離14天，期間會需要每日接受檢測，若確診將被送到指定的醫療機構，與美國的做法明顯有異，且即便完成檢疫流程，還是可能面臨額外隔離、檢測及行動上的限制。

美國周一才將香港旅遊警示從第一級的低風險提高至第三級的高風險，沒想到今天再度調升香港旅遊警示至第四級。而香港疫情未有趨緩跡象，東網報導，據消息指出，今日確診數超過5萬，再創單日新高，目前累積個案已接近30萬。